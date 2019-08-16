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Дальнее зарубежье 16.08.2019 20:54

Владелец захваченного возле Камеруна судна сообщил о похищении восьми из 12 членов экипажа

Пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа захваченного в районе камерунского порта Дуала судна "Мармалайта", сообщает владелец судна компания MarConsult Schiffahrt.

Национальность похищенных членов экипажа компания не указывает. Компания отмечает на своем сайте, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, отмечает MarConsult Schiffahrt.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Там отметили, что нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых были трое граждан Российской Федерации.

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Тэги: КАМЕРУН, СУДНО, ЗАХВАТ, ПОДРОБНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]