Член конгресса США Тлаиб отказалась от поездки на Западный берег реки Иордан

Конгрессвумен США Рашида Тлаиб в пятницу заявила, что не поедет навещать своих палестинских родственников на Западный берег реки Иордан, несмотря на разрешение со стороны МВД Израиля.

"Я решила, что посещение моей бабушки при этих деспотичных условиях противоречит всему тому, во что я верю, - борьбе с расизмом, притеснением и несправедливостью", - написала Тлаиб в Twitter.

Ее слова прозвучали после того, как глава МВД Израиля Арье Дери разрешил конгрессвумен совершить такую поездку из гуманитарных соображений.

"Я хотела бы обратиться с просьбой допустить меня в Израиль для того, чтобы посетить родственников, особенно мою 90-летнюю бабушку, которая живет в Бейт-ур-аль-Фука. Для меня это может стать последней возможностью увидеть ее", - написала Тлаиб в прошении.

Накануне МВД Израиля запретило въезд в страну двум членам конгресса США, представляющим Демократическую партию - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб.

"Израиль уважает Конгресс США... Но это немыслимо, чтобы кто-либо, желающий вреда Израилю, был бы допущен в страну", - привела "Джерузалем пост" выдержки из заявления главы МВД Израиля Арье Дери.

Дери указал на то, что Омар и Тлаиб "явно поддерживают бойкот государства Израиль, терроризм против Израиля и преуменьшают масштабы холокоста".

Американская газета New York Times в свою очередь отметила, что демократы Омар и Тлаиб планировали посетить Западный берег реки Иордан в воскресенье.

Израиль объявил о запрете на въезд в страну через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости такого решения.

"Будет огромной слабостью (со стороны Израиля - ИФ), если Израиль разрешит членам Палаты представителей США Омар и Тлаиб посетить страну. Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и нет ничего, что можно было бы сказать или сделать, чтобы изменить их мнение", - написал Трамп в своем твиттере.

После объявления Израиля о решении Трамп написал: "Члены Палаты представителей Омар и Тлаиб являются лицом Демократической партии, и они ненавидят Израиль!"

Омар и Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали, получив в 19 лет гражданство США.

Как Омар, так и Тлаиб поддерживают международное общественное движение "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), ставящее целью экономическое и политическое давление на Израиль.

В начале этого года как Омар, так и Тлаиб говорили о влиянии "еврейского лобби" на политику Соединенных Штатов.