Член конгресса США Тлаиб отказалась от поездки на Западный берег реки Иордан

Конгрессвумен США Рашида Тлаиб в пятницу заявила, что не поедет навещать своих палестинских родственников на Западный берег реки Иордан, несмотря на разрешение со стороны МВД Израиля.
"Я решила, что посещение моей бабушки при этих деспотичных условиях противоречит всему тому, во что я верю, - борьбе с расизмом, притеснением и несправедливостью", - написала Тлаиб в Twitter.
Ее слова прозвучали после того, как глава МВД Израиля Арье Дери разрешил конгрессвумен совершить такую поездку из гуманитарных соображений.
"Я хотела бы обратиться с просьбой допустить меня в Израиль для того, чтобы посетить родственников, особенно мою 90-летнюю бабушку, которая живет в Бейт-ур-аль-Фука. Для меня это может стать последней возможностью увидеть ее", - написала Тлаиб в прошении.
Накануне МВД Израиля запретило въезд в страну двум членам конгресса США, представляющим Демократическую партию - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб.
"Израиль уважает Конгресс США... Но это немыслимо, чтобы кто-либо, желающий вреда Израилю, был бы допущен в страну", - привела "Джерузалем пост" выдержки из заявления главы МВД Израиля Арье Дери.
Дери указал на то, что Омар и Тлаиб "явно поддерживают бойкот государства Израиль, терроризм против Израиля и преуменьшают масштабы холокоста".
Американская газета New York Times в свою очередь отметила, что демократы Омар и Тлаиб планировали посетить Западный берег реки Иордан в воскресенье.
Израиль объявил о запрете на въезд в страну через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости такого решения.
"Будет огромной слабостью (со стороны Израиля - ИФ), если Израиль разрешит членам Палаты представителей США Омар и Тлаиб посетить страну. Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и нет ничего, что можно было бы сказать или сделать, чтобы изменить их мнение", - написал Трамп в своем твиттере.
После объявления Израиля о решении Трамп написал: "Члены Палаты представителей Омар и Тлаиб являются лицом Демократической партии, и они ненавидят Израиль!"
Омар и Тлаиб стали первыми женщинами-мусульманками, избранными в Конгресс США. У Тлаиб - палестинское происхождение, а Омар бежала с семьей из Сомали, получив в 19 лет гражданство США.
Как Омар, так и Тлаиб поддерживают международное общественное движение "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), ставящее целью экономическое и политическое давление на Израиль.
В начале этого года как Омар, так и Тлаиб говорили о влиянии "еврейского лобби" на политику Соединенных Штатов.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями
Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
8 человек погибли, 10 пострадали при пожаре в гостинице в украинской Одессе
Трамп в гольф-клубе обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ по футболу 2026 года
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа