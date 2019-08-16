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Дальнее зарубежье 16.08.2019 21:10

Менее 40% американцев хотят переизбрания Трампа на второй срок - опрос

Меньше половины американских избирателей поддерживают переизбрание президента США Дональда Трампа на второй срок, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

Согласно данным опроса, 39% респондентов заявили, что выступают за второй срок Трампа. В свою очередь 53% избирателей не хотят видеть нынешнего американского лидера президентом США по итогам выборов 2020 года. Еще 8% пока не определились.

Президентские выборы пройдут в США в 2020 году. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

Опрос проводился 9-10 августа. В нем приняли участие более 1 тыс. официально зарегистрированных американских избирателей.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]