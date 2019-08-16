Менее 40% американцев хотят переизбрания Трампа на второй срок - опрос

Меньше половины американских избирателей поддерживают переизбрание президента США Дональда Трампа на второй срок, свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

Согласно данным опроса, 39% респондентов заявили, что выступают за второй срок Трампа. В свою очередь 53% избирателей не хотят видеть нынешнего американского лидера президентом США по итогам выборов 2020 года. Еще 8% пока не определились.

Президентские выборы пройдут в США в 2020 году. Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на этот пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

Опрос проводился 9-10 августа. В нем приняли участие более 1 тыс. официально зарегистрированных американских избирателей.