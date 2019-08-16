Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

Пакистанский премьер-министр Имран Хан в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил свои опасения в связи с ситуацией в индийской части Кашмира, сообщает радио Пакистана.
Также Хан рассказал Трампу о проходящем в пятницу заседании СБ ООН по вопросу Кашмира.
Разговор двух лидеров прошел в теплой атмосфере, сообщает радио со ссылкой на МИД Пакистана. Трамп и Хан договорились продолжать контакты по вопросу Кашмира.
В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, расположенного в индийской части Кашмира, и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю.
В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
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