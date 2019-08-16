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Дальнее зарубежье 16.08.2019 21:45

Премьер Пакистана обсудил с Трампом ситуацию в Кашмире

Пакистанский премьер-министр Имран Хан в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил свои опасения в связи с ситуацией в индийской части Кашмира, сообщает радио Пакистана.

Также Хан рассказал Трампу о проходящем в пятницу заседании СБ ООН по вопросу Кашмира.

Разговор двух лидеров прошел в теплой атмосфере, сообщает радио со ссылкой на МИД Пакистана. Трамп и Хан договорились продолжать контакты по вопросу Кашмира.

В августе отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, расположенного в индийской части Кашмира, и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

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Тэги: ПАКИСТАН, США, ПРЕМЬЕР, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]