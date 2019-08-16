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ТЭК 16.08.2019 19:56

Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель

Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в пятницу, но существенно сократили подъем после снижения ОПЕК оценки роста спроса на нефть в текущем году.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 в пятницу составила $58,56 за баррель, что на $0,33 (0,57%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,16 (0,29%) - до $54,63 за баррель.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,1 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,92 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год сохранена - 1,14 млн б/с - до 101,05 млн б/с. Однако в ОПЕК отмечают, что этот прогноз находится под угрозой снижения из-за неопределенностей относительно развития мировой экономики.

"Мы видим сигналы того, что мировой экономике, вероятно, придется сложно в 2020 году, и эти прогнозы ослабляют доверие трейдеров", - отмечает главный исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападиа.

"Политика ограничения добычи странами ОПЕК будет необходима, чтобы удерживать баланс на рынке, однако с учетом продолжающихся торговых споров, нефтяной сектор ждет очень сложный период", - цитирует эксперта MarketWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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