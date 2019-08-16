Администрация Трампа проинформировала Конгресс о планах поставок F-16 на $8 млрд Тайваню

Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Конгресс о планах поставок истребителей F-16 стоимостью $8 млрд Тайваню, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на три источника.

По их данным, в Конгрессе узнали об этих планах 15 августа.

Теперь, после уведомления Конгресса, начнется период консультаций, а официально объявить о контракте могут уже в следующем месяце, если от конгрессменов не поступит возражений.

Associated Press отмечает, что эта сделка может вызвать споры, поскольку официальный Пекин выступает резко против продаж американского вооружения Тайваню. Также ситуацию усложняет ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем и волнения в Гонконге.

В июле МИД КНР назвал потенциальную поставку Соединенными Штатами вооружений Тайваню вмешательством в дела Китая и подрывом его суверенитета и интересов в сфере безопасности.