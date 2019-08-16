Администрация Трампа проинформировала Конгресс о планах поставок F-16 на $8 млрд Тайваню

Администрация президента США Дональда Трампа проинформировала Конгресс о планах поставок истребителей F-16 стоимостью $8 млрд Тайваню, передает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на три источника.
По их данным, в Конгрессе узнали об этих планах 15 августа.
Теперь, после уведомления Конгресса, начнется период консультаций, а официально объявить о контракте могут уже в следующем месяце, если от конгрессменов не поступит возражений.
Associated Press отмечает, что эта сделка может вызвать споры, поскольку официальный Пекин выступает резко против продаж американского вооружения Тайваню. Также ситуацию усложняет ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем и волнения в Гонконге.
В июле МИД КНР назвал потенциальную поставку Соединенными Штатами вооружений Тайваню вмешательством в дела Китая и подрывом его суверенитета и интересов в сфере безопасности.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Алиев наградил руководство и личный состав Госпогранслужбы Азербайджана орденами и медалями
Сроки проведения отложенного саммита лидеров Азербайджана, РФ и Ирана пока не определены - Ушаков
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
8 человек погибли, 10 пострадали при пожаре в гостинице в украинской Одессе
Трамп в гольф-клубе обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ по футболу 2026 года
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа