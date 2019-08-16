Во французском Биаррице обещают беспрецедентные меры безопасности на саммите G7

Во французском городе Биарриц начали подготовку к проведению саммита "группы семи", который начнется на следующей неделе, передают местные СМИ.
Местные власти сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".
Помимо личной охраны глав государств и правительств, которые прибудут на встречу, в Биаррице будут задействованы различные подразделения французской полиции, в том числе полицейский спецназ. Также в районе проведения саммита будут работать жандармы.
Кроме того, ожидается, что обеспечивать безопасность будут и ВМС Франции, а также военная авиация, которая будет патрулировать небо над Биаррицем. На время саммита будет закрыт вокзал и аэропорт города.
Повышенные меры безопасности будут действовать не только в Биаррице, но и в соседних городах - Байонна и Андай.
Французские СМИ отмечают, что сотрудники разведслужбы ведут мониторинг уровня террористической угрозы в Биаррице во время проведения саммита "группы семи".
Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.
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