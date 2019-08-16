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Дальнее зарубежье 16.08.2019 22:24

Во французском Биаррице обещают беспрецедентные меры безопасности на саммите G7

Во французском городе Биарриц начали подготовку к проведению саммита "группы семи", который начнется на следующей неделе, передают местные СМИ.

Местные власти сообщили, что меры безопасности во время саммита будут "чрезвычайно усиленными" и "беспрецедентными".

Помимо личной охраны глав государств и правительств, которые прибудут на встречу, в Биаррице будут задействованы различные подразделения французской полиции, в том числе полицейский спецназ. Также в районе проведения саммита будут работать жандармы.

Кроме того, ожидается, что обеспечивать безопасность будут и ВМС Франции, а также военная авиация, которая будет патрулировать небо над Биаррицем. На время саммита будет закрыт вокзал и аэропорт города.

Повышенные меры безопасности будут действовать не только в Биаррице, но и в соседних городах - Байонна и Андай.

Французские СМИ отмечают, что сотрудники разведслужбы ведут мониторинг уровня террористической угрозы в Биаррице во время проведения саммита "группы семи".

Саммит лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, САММИТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]