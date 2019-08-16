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Регион 16.08.2019 22:45

Турция и США начнут совместную работу на границе Сирии на следующей неделе

Турция и США на следующей неделе начнут в полную силу совместную работу в зоне безопасности на границе Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление министра обороны Хулуси Акар.

Стороны согласовали позиции по широкому спектру вопросов, включая контроль воздушного пространства, отметил Акар.

Кроме того, он отметил, что Анкара вновь призывает США перестать сотрудничать с курдскими повстанцами, действующими на сирийской территории. По словам Акара, оправданий этому сотрудничеству быть не может.

Турция и США на прошлой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских "Отрядов народной самообороны", которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30 - 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГРАНИЦА, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]