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Дальнее зарубежье 16.08.2019 23:07

В Кашмире произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности

Несколько сотен людей провели протесты в индийской части Кашмира на фоне обещаний Дели ослабить введенные в регионе усиленные меры безопасности, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Протестующие вышли на улицы города Сринагар после пятничной молитвы. Они несли исламские флаги и плакаты с надписями "Конец геноциду в Кашмире, мир, проснись".

Некоторые из демонстрантов швыряли камни и вступали в стычки с сотрудниками сил безопасности. Те в ответ использовали слезоточивый газ, сообщает агентство.

После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности: в частности, была отключена мобильная связь и Интернет, а также проводились задержания.

Однако в пятницу индийские власти пообещали ослабить меры безопасности, восстановив линии стационарной связи и открыв к понедельнику школы.

В августе руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. Джамму и Кашмир, а также входившая в состав штата историческая область Ладакх, согласно новому закону, разделяются на две союзные территории, теперь землю там могут покупать не только жители этих территорий, как это было раньше.

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Тэги: ИНДИЯ, КАШМИР, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]