В Кашмире произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности

Несколько сотен людей провели протесты в индийской части Кашмира на фоне обещаний Дели ослабить введенные в регионе усиленные меры безопасности, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Протестующие вышли на улицы города Сринагар после пятничной молитвы. Они несли исламские флаги и плакаты с надписями "Конец геноциду в Кашмире, мир, проснись".
Некоторые из демонстрантов швыряли камни и вступали в стычки с сотрудниками сил безопасности. Те в ответ использовали слезоточивый газ, сообщает агентство.
После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности: в частности, была отключена мобильная связь и Интернет, а также проводились задержания.
Однако в пятницу индийские власти пообещали ослабить меры безопасности, восстановив линии стационарной связи и открыв к понедельнику школы.
В августе руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. Джамму и Кашмир, а также входившая в состав штата историческая область Ладакх, согласно новому закону, разделяются на две союзные территории, теперь землю там могут покупать не только жители этих территорий, как это было раньше.
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