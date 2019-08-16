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Дальнее зарубежье 16.08.2019 23:30

Глава Европарламента призвал итальянские власти разрешить заход Open Arms с мигрантами в порт

Драматичной назвал ситуацию с мигрантами на судне Open Arms председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли.

"Сегодня мой офис связывался с капитаном Open Arms, который описал условия на борту как едва терпимые. Ситуация стала драматичной", - говорится в заявлении Сассоли, распространенном в пятницу в Брюсселе пресс-службой ЕП.

"Иммигранты заблокированы на судне уже 14 дней, всего в одном километре от порта Лампедуза", - продолжил глава Европарламента.

Он добавил: "Они сейчас теряют самообладание, доходят до актов причинения себе вреда по мере утраты чувства реальности. Гигиенические условия на борту хуже, чем когда-либо, и необходимо обеспечить немедленную высадку пассажиров. Я надеюсь, что итальянские власти понимают серьезность чрезвычайной гуманитарной ситуации на борту судна и согласятся позволить им войти в порт сегодня".

Ранее в пятницу официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок заявила, что ЕК приветствует согласие шести стран ЕС принять мигрантов, находящихся в Средиземном море на борту судна Open Arms, но предстоит еще решить вопрос об их высадке.

"Мы благодарим Францию, Люксембург, Германию, Португалию, Румынию и Испанию за их предложение (принять мигрантов - ИФ). Комиссия готова предложить на месте свою координацию и логистическую поддержку, как только нас об этом попросят и когда будет найдено решение о высадке людей, спасенных в море", - объяснила Мок.

Она добавила, что эти люди находятся в "невыносимом положении", и в ЕК рассчитывают, что в Средиземноморье будет найдено решение по их быстрой и полностью безопасной высадке с предоставлением им обслуживания, в котором они нуждаются.

"Мы просим государства-члены договориться о временном приеме. А мы (Еврокомиссия - ИФ) готовы оказать логистическую и финансовую поддержку через соответствующие европейские агентства", - сообщила пресс-секретарь.

Другая представитель ЕК Тове Эрнст в ответ на дополнительные вопросы пояснила: "В компетенцию комиссии не входит разрешение на высадку. То, что делаем мы, - это обеспечиваем сотрудничество с государствами-членами, чтобы найти решение по распределению мигрантов после их высадки. И это позволяет создать условия, которые дадут государствам-членам возможность согласиться на высадку из корабля".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг сообщил вице-премьеру Маттео Сальвини, что шесть стран Евросоюза готовы принять 147 нелегальных иммигрантов с Open Arms.

Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ИТАЛИЯ, МИГРАНТЫ


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