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Спорт 16.08.2019 23:54

Трамп в гольф-клубе обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ по футболу 2026 года

Президент США Дональд Трамп на этой неделе встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Нью-Джерси, сообщает газета The Hill.

Переговоры состоялись в среду в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, однако СМИ стало об этом известно только сейчас.

По словам источника издания, Трамп и Инфантино обсудили подготовку США к проведению Чемпионата мира по футболу в 2026 году, а также "финансовые выгоды, которые США могут получить от проведения этого спортивного мероприятия".

Американский лидер в настоящее время находится в 10-дневном отпуске, который он проводит в Нью-Джерси.

Газета отмечает, что неизвестно, обсуждали ли Трамп и Инфантино вопрос иска, который американские женщины-футболисты подали против футбольной федерации США. Женская сборная обвинила организацию в дискриминации по половому признаку и потребовала равной оплаты с мужской командой.

Сборная США в июле победила на Чемпионате мира по женскому футболу, который прошел во Франции. Женская американская сборная также становилась чемпионом мира в 2015 и 1999 году, тогда как мужская сборная США по футболу никогда не завоевывала этого титула.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ФИФА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]