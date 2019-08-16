Трамп в гольф-клубе обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ по футболу 2026 года

Президент США Дональд Трамп на этой неделе встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Нью-Джерси, сообщает газета The Hill.
Переговоры состоялись в среду в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, однако СМИ стало об этом известно только сейчас.
По словам источника издания, Трамп и Инфантино обсудили подготовку США к проведению Чемпионата мира по футболу в 2026 году, а также "финансовые выгоды, которые США могут получить от проведения этого спортивного мероприятия".
Американский лидер в настоящее время находится в 10-дневном отпуске, который он проводит в Нью-Джерси.
Газета отмечает, что неизвестно, обсуждали ли Трамп и Инфантино вопрос иска, который американские женщины-футболисты подали против футбольной федерации США. Женская сборная обвинила организацию в дискриминации по половому признаку и потребовала равной оплаты с мужской командой.
Сборная США в июле победила на Чемпионате мира по женскому футболу, который прошел во Франции. Женская американская сборная также становилась чемпионом мира в 2015 и 1999 году, тогда как мужская сборная США по футболу никогда не завоевывала этого титула.
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