Трамп в гольф-клубе обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ по футболу 2026 года

Президент США Дональд Трамп на этой неделе встретился с главой ФИФА Джанни Инфантино в Нью-Джерси, сообщает газета The Hill.

Переговоры состоялись в среду в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, однако СМИ стало об этом известно только сейчас.

По словам источника издания, Трамп и Инфантино обсудили подготовку США к проведению Чемпионата мира по футболу в 2026 году, а также "финансовые выгоды, которые США могут получить от проведения этого спортивного мероприятия".

Американский лидер в настоящее время находится в 10-дневном отпуске, который он проводит в Нью-Джерси.

Газета отмечает, что неизвестно, обсуждали ли Трамп и Инфантино вопрос иска, который американские женщины-футболисты подали против футбольной федерации США. Женская сборная обвинила организацию в дискриминации по половому признаку и потребовала равной оплаты с мужской командой.

Сборная США в июле победила на Чемпионате мира по женскому футболу, который прошел во Франции. Женская американская сборная также становилась чемпионом мира в 2015 и 1999 году, тогда как мужская сборная США по футболу никогда не завоевывала этого титула.