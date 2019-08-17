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Дальнее зарубежье 17.08.2019 09:03

Трамп надеется, что сможет заключить "сделку" по Афганистану

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов заключить соглашение по урегулированию афганского конфликта, если это в принципе будет возможно.

"Только что мы завершили очень хорошую встречу по Афганистану. Мы, равно как и многие с противоположной стороны (талибы - ИФ, движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России), стремимся к сделке, если это будет возможно", - написал он в твиттере.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео пояснил в этой же соцсети, что во встрече помимо него и Трампа приняли участие советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, глава ЦРУ Джина Хаспел, глава Пентагона Марк Эспер, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Представители США и движения "Талибан" (запрещено в РФ) периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: США, ТРАМП, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]