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Дальнее зарубежье 17.08.2019 09:40

В МИД Франции призывают Дамаск прекратить наступление в Идлибе

Французские власти призвали Дамаск остановить наступление правительственных сил в сирийской провинции Идлиб и сконцентрироваться на поисках мирного решения конфликта, сообщает в субботу сайт газеты "Фигаро".

"Продолжение боевых действий препятствует поиску достойного доверия политического решения", - заявил представитель МИД Франции.

Кроме того, он осудил авиаудар, в результате которого, как утверждают западные СМИ, в пятницу в Идлибе погибли мирные жители.

В связи с этим в Париже призывают прекратить обстреливать мишени в Идлибе и "особенности" - остановить авиаудары.

В последние недели сирийские правительственные войска проводят масштабную наступательную операцию в Идлибе против экстремистов. Военные уже достигли существенных успехов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]