В МИД Франции призывают Дамаск прекратить наступление в Идлибе

Французские власти призвали Дамаск остановить наступление правительственных сил в сирийской провинции Идлиб и сконцентрироваться на поисках мирного решения конфликта, сообщает в субботу сайт газеты "Фигаро".

"Продолжение боевых действий препятствует поиску достойного доверия политического решения", - заявил представитель МИД Франции.

Кроме того, он осудил авиаудар, в результате которого, как утверждают западные СМИ, в пятницу в Идлибе погибли мирные жители.

В связи с этим в Париже призывают прекратить обстреливать мишени в Идлибе и "особенности" - остановить авиаудары.

В последние недели сирийские правительственные войска проводят масштабную наступательную операцию в Идлибе против экстремистов. Военные уже достигли существенных успехов.