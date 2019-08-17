В МИД Франции призывают Дамаск прекратить наступление в Идлибе

Французские власти призвали Дамаск остановить наступление правительственных сил в сирийской провинции Идлиб и сконцентрироваться на поисках мирного решения конфликта, сообщает в субботу сайт газеты "Фигаро".
"Продолжение боевых действий препятствует поиску достойного доверия политического решения", - заявил представитель МИД Франции.
Кроме того, он осудил авиаудар, в результате которого, как утверждают западные СМИ, в пятницу в Идлибе погибли мирные жители.
В связи с этим в Париже призывают прекратить обстреливать мишени в Идлибе и "особенности" - остановить авиаудары.
В последние недели сирийские правительственные войска проводят масштабную наступательную операцию в Идлибе против экстремистов. Военные уже достигли существенных успехов.
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