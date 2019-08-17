8 человек погибли, 10 пострадали при пожаре в гостинице в украинской Одессе

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"17 августа в 01 час. 34 мин. в г. Одесса по ул. Водопроводная, в двухэтажном отеле "Токио Стар" возник пожар. В 04 ч. 32 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. м2. В результате пожара погибли 8 человек и пострадало 10 человек (из них 7 человек спасены подразделениями ГСЧС). Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.
К тушению привлекалось 65 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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