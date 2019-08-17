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Американский суд выдал ордер на арест ранее задержанного и впоследствии освобожденного Гибралтаром иранского танкера

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного Гибралтаром.

В постановлении суда отмечается, что "нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 000,00 долларов США подлежат конфискации на основе нарушений закона О международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона о отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью".

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема "незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией".

Минюст добавил, что в этой схеме участвуют "несколько сторон, связанных с КСИР".

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В связи с этим госдепартамент США предупредил о "серьезных последствиях" экипажу танкера.

"Соединенные Штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1 ", - говорилось в распространенном сообщении госдепа.

В нем уточнялось, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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