Задержан израильтянин, сбежавший из киевского аэропорта при экстрадиции

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который совершил побег при экстрадиции.
Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" (Киев) во время экстрадиционных мероприятий, сообщил пресс-центр спецслужбы в субботу.
"В ближайшее время он (Амос Дов Сильвер - ИФ) будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.
Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.
По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.
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