Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.08.2019 12:18

Задержан израильтянин, сбежавший из киевского аэропорта при экстрадиции

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который совершил побег при экстрадиции.

Кроме того, задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" (Киев) во время экстрадиционных мероприятий, сообщил пресс-центр спецслужбы в субботу.

"В ближайшее время он (Амос Дов Сильвер - ИФ) будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ИЗРАИЛЬТЯНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху Нетаньяху поздравил Зеленского, пригласил посетить Израиль Президент Израиля поддержал создание Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр" Украина и Израиль собираются заключить соглашение о Зоне свободной торговли уже в этом году Порошенко пытается перетянуть Израиль на свою сторону, запугивая Россией - СМИ Порошенко прибыл в Израиль с государственным визитом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]