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СНГ 17.08.2019 12:45

Площадь лесных пожаров в России сокращается

За прошедшие сутки в России ликвидировали 70 лесных пожаров на площади более 111 тыс. га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в субботу.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 августа в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 111 971 га", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 34 пожара на землях лесного фонда на площади 88 тыс. 410 га. В Красноярском крае тушат 37 пожаров на землях лесного фонда на площади 62 тыс. 261 га, за сутки площадь пожаров сократилась на 60 тыс. га.

В Магаданской области спасатели борются с огнем на 3 пожарах на площади 2 тыс. 498 га, за сутки площадь пожаров выросла на 1 тыс. га.

Всего на территории России действует 112 лесных пожаров на площади 158 тыс. 870 га, что на 86 тыс. га меньше по сравнению с прошедшими сутками, отмечается в сообщении.

Также в сообщении говорится, что площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сократились за сутки на 675 тыс. га.

На этих территориях зафиксировано 260 лесных пожаров на площади 1 720 741 га.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖАРЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]