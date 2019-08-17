ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар

ВВС Израиля атаковали два объекта палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа после ракетного удара, пишет в субботу Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

"Недавно авиация Армии обороны Израиля атаковала два подземных объекта террористической группировки ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа", - отмечается в нем.

В нем говорится, что атака была совершена в ответ на запуск ракет палестинцами из Газы по югу Израиля поздним вечером в пятницу. Звуки предупредительных сирен были слышны в нескольких израильских городах и населенных пунктах, расположенных неподалеку от сектора Газа. Ракету перехватила система ПВО "Железный купол".