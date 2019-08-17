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Дальнее зарубежье 17.08.2019 13:14

Преподаватели вышли на демонстрацию в Гонконге в защиту студентов

В Гонконге в субботу проходит демонстрация свыше тысячи учителей, преподавателей и научных сотрудников, передает агентство Associated Press.

Представители сферы образования вышли ранним утром в субботу на шествие, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. Оно началось в центре города в одном из скверов и направилось к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

Этой акцией преподавательских состав учебных заведений Гонконга выражает солидарность студентам, регулярно выходящим на акции протеста в течение этого лета. Демонстранты призывают власти и полицию Гонконга перестать применять такие методы, как слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрации.

Протестующие скандируют лозунги, они идут по городу без традиционных черных масок на лице, одетые в плащи-дождевики и под зонтами.

Протесты в Гонконге длятся уже свыше 2 месяцев.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КНР, ГОНКОНГ, УЧИТЕЛЯ, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]