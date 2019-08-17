Преподаватели вышли на демонстрацию в Гонконге в защиту студентов

В Гонконге в субботу проходит демонстрация свыше тысячи учителей, преподавателей и научных сотрудников, передает агентство Associated Press.
Представители сферы образования вышли ранним утром в субботу на шествие, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. Оно началось в центре города в одном из скверов и направилось к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
Этой акцией преподавательских состав учебных заведений Гонконга выражает солидарность студентам, регулярно выходящим на акции протеста в течение этого лета. Демонстранты призывают власти и полицию Гонконга перестать применять такие методы, как слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрации.
Протестующие скандируют лозунги, они идут по городу без традиционных черных масок на лице, одетые в плащи-дождевики и под зонтами.
Протесты в Гонконге длятся уже свыше 2 месяцев.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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