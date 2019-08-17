РФ отказалась экстрадировать бывшего главного судебного пристава Армении, заявляют в Ереване

Россия не намерена передавать Армении бывшего руководителя Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна, против которого на родине возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу Генпрокуратура Армении.

"Согласно сведениям, полученным из Генпрокуратуры РФ, удовлетворение ходатайства о выдаче Погосяна с целью подвергнуть его уголовной ответственности не было оценено как возможное", - сообщает отдел по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

По данным армянской прокуратуры, российская сторона ссылается на 19-ю статью конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в которой перечислены основания для отказа в оказании правовой помощи.

При этом, как заявляют, в Генпрокуратуре Армении, РФ не предоставила четкой информации о конкретном основании для отклонения ходатайства.

"В связи с этим Генпрокуратура Армении предложила Генпрокуратуре РФ предоставить четкую информацию о причинах отклонения ходатайства о выдаче Погосяна", - отмечается в сообщении.

Комментариев российской стороны относительно информации Генпрокуратуры Армении не поступало.

Ранее ряд армянских СМИ сообщил, что Погосян получил якобы политубежище в РФ и выдан не будет.

Бывший руководитель СПИСА был задержан 14 апреля 2019 г. в Карелии по запросу Армении.

Специальная следственная служба Армении обвиняет Погосяна в присвоении в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, экс-чиновник был объявлен в розыск.