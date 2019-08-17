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СНГ 17.08.2019 14:02

Президент Украины пообещал наказать владельца отеля в Одессе за гибель людей на пожаре

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших на пожаре в одесской гостинице и пообещал лично проследить за тем, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

"Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять людей пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу.

Зеленский отметил, что ответственность будут нести не только те, кто непосредственно виновен в пожаре.

"Ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы", - пообещал президент.

Он отметил, что лично проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости", поскольку нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни.

"Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - написал президент.

Возможными причинами возникновения пожара в гостинице, как сообщили в полиции, являются три версии.

"Первая версия - это возможный факт убийства, ... когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия - неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в субботу.

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по улице Водопроводная, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОДЕССА, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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