Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ

Делегация КНДР, которая должна была на следующей неделе отправиться в Токио на семинар, связанный с Олимпийскими играми 2020 года, решила отменить эту поездку, пишет в субботу The Japan Times.

В состав делегации должны были войти три чиновника из КНДР, включая замминистра спорта Вон Гиль У. Они должны были прибыть в Японию в понедельник, семинар представителей национальных олимпийских комитетов запланирован со вторника 20 августа по 22 августа.

По данным издания, Пхеньян не предоставил объяснений Токио, почему он отказался от этой поездки. Вероятно, КНДР также откажется от участия в чемпионате мира по дзюдо в Японии, который состоится с 25 августа по 1 сентября, полагает издание.

Газета отмечает, что официальным лицам Северной Кореи запрещен въезд в Японию в рамках санкций против этой страны, однако для участников этого семинара в Токио сделали исключение.