Премьер Пакистана приветствовал проведение в Совбезе ООН заседания по Кашмиру

Премьер Пакистана Имран Хан в субботу приветствовал проведение в Совете Безопасности ООН закрытого заседания по ситуации в Кашмире, которое состоялось накануне по инициативе Пакистана и Китая.

"Я приветствую встречу в Совбезе ООН, целью которой было обсуждение серьезной ситуации в оккупированном Джамму и Кашмире", - написал он на своей странице в твиттере, отметив, что за последние 50 лет заседание по этой теме проводится впервые.

Он добавил, что, по его мнению, Совбез ООН должен обеспечить принятие резолюции по ситуации в Кашмире.

"Существуют 11 резолюций Совбеза ООН, которые подтверждают право жителей Кашмира на самоопределение. Заседание Совбеза ООН стало подтверждением этих резолюций. Таким образом, работа с проблемой народа Кашмира и обеспечение резолюции по вопросу спора является зоной ответственности этой международной организации", - написал Хан.

Закрытое заседание в Совбезе ООН состоялось накануне. По его итогам не было принято никаких решений.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".