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Дальнее зарубежье 17.08.2019 16:10

Премьер Пакистана приветствовал проведение в Совбезе ООН заседания по Кашмиру

Премьер Пакистана Имран Хан в субботу приветствовал проведение в Совете Безопасности ООН закрытого заседания по ситуации в Кашмире, которое состоялось накануне по инициативе Пакистана и Китая.

"Я приветствую встречу в Совбезе ООН, целью которой было обсуждение серьезной ситуации в оккупированном Джамму и Кашмире", - написал он на своей странице в твиттере, отметив, что за последние 50 лет заседание по этой теме проводится впервые.

Он добавил, что, по его мнению, Совбез ООН должен обеспечить принятие резолюции по ситуации в Кашмире.

"Существуют 11 резолюций Совбеза ООН, которые подтверждают право жителей Кашмира на самоопределение. Заседание Совбеза ООН стало подтверждением этих резолюций. Таким образом, работа с проблемой народа Кашмира и обеспечение резолюции по вопросу спора является зоной ответственности этой международной организации", - написал Хан.

Закрытое заседание в Совбезе ООН состоялось накануне. По его итогам не было принято никаких решений.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

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Тэги: ПАКИСТАН, ООН, КАШМИР, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]