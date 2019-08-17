10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте

Порядка 10 человек получили травмы поздним вечером в пятницу, когда на пляже французского Коллиура взорвался фейерверк в центре толпы, сообщают в субботу французские СМИ.
По данным СМИ, один из зарядов взорвался на низкой высоте, и искры рассыпались на людей, наблюдавших за шоу на пляже.
Трех человек госпитализировали с сильными ожогами, и один из них все еще находится в больнице. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.
Полиция начала расследование инцидента.
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