10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте

Порядка 10 человек получили травмы поздним вечером в пятницу, когда на пляже французского Коллиура взорвался фейерверк в центре толпы, сообщают в субботу французские СМИ.

По данным СМИ, один из зарядов взорвался на низкой высоте, и искры рассыпались на людей, наблюдавших за шоу на пляже.

Трех человек госпитализировали с сильными ожогами, и один из них все еще находится в больнице. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Полиция начала расследование инцидента.