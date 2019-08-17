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Происшествия 17.08.2019 16:58

10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте

Порядка 10 человек получили травмы поздним вечером в пятницу, когда на пляже французского Коллиура взорвался фейерверк в центре толпы, сообщают в субботу французские СМИ.

По данным СМИ, один из зарядов взорвался на низкой высоте, и искры рассыпались на людей, наблюдавших за шоу на пляже.

Трех человек госпитализировали с сильными ожогами, и один из них все еще находится в больнице. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Полиция начала расследование инцидента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФЕЙЕРВЕРК, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]