Хуситы заявляют об атаке на нефтяные месторождения и НПЗ Saudi Aramco

Йеменские повстанцы-хуситы заявляют, что совершили две серии атак беспилотниками на нефтяное месторождение и НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает иранское агентство "Мехр".

По словам представителя хуситов, генерала Яхъи Саре, эта операция была проведена с целью сдерживания агрессии со стороны Саудовской Аравии.

"У агрессора нет выбора за исключением того, чтобы положить конец войне и осаде Йемена", - заявил он.

Также он призвал жителей Саудовской Аравии "держаться подальше от жизненно важных объектов", которые в будущем могут быть атакованы хуситами.

На прошлой неделе хуситы заявили, что атаковали при помощи БПЛА два аэропорта и военную базу в Саудовской Аравии.