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Дальнее зарубежье 17.08.2019 17:15

Хуситы заявляют об атаке на нефтяные месторождения и НПЗ Saudi Aramco

Йеменские повстанцы-хуситы заявляют, что совершили две серии атак беспилотниками на нефтяное месторождение и НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает иранское агентство "Мехр".

По словам представителя хуситов, генерала Яхъи Саре, эта операция была проведена с целью сдерживания агрессии со стороны Саудовской Аравии.

"У агрессора нет выбора за исключением того, чтобы положить конец войне и осаде Йемена", - заявил он.

Также он призвал жителей Саудовской Аравии "держаться подальше от жизненно важных объектов", которые в будущем могут быть атакованы хуситами.

На прошлой неделе хуситы заявили, что атаковали при помощи БПЛА два аэропорта и военную базу в Саудовской Аравии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]