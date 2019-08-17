Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего афганского коллегу Мухаммеда Ашрафа Гани с национальным праздником – Днем независимости Афганистана, сообщает сайт главы государства.

«Надеюсь, что традиционно дружеские отношения между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в поздравлении.

Алиев пожелал президенту и народу Афганистана стабильности и процветания.

А. Мамедов