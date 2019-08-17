Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего афганского коллегу Мухаммеда Ашрафа Гани с национальным праздником – Днем независимости Афганистана, сообщает сайт главы государства.
«Надеюсь, что традиционно дружеские отношения между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в поздравлении.
Алиев пожелал президенту и народу Афганистана стабильности и процветания.
А. Мамедов
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте
Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар в течение суток или двух - экспедитор
Атака на нефтяное месторождение и НПЗ Saudi Aramco не нарушила работу компании
Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа