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Внешняя политика 17.08.2019 16:00

Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего афганского коллегу Мухаммеда Ашрафа Гани с национальным праздником – Днем независимости Афганистана, сообщает сайт главы государства.

«Надеюсь, что традиционно дружеские отношения между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в поздравлении.

Алиев пожелал президенту и народу Афганистана стабильности и процветания.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]