Парламентская оппозиция Эстонии намерена выразить недоверие премьеру Ратасу из-за скандала вокруг попытки увольнения главы полиции

Правление крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии Реформ на заседании в субботу приняло решение инициировать созыв внеочередного заседания парламента, на котором собираются выразить недоверие премьер-министру страны Юри Ратасу (Juri Ratas).

Как заявила СМИ лидер реформистов Кая Каллас (Kaja Kallas), "премьер-министр несет ответственность за то, что в Эстонии нет действующего правительства".

"Его члены не соблюдают закон и, по сути дела, плюют на правовое государство. В то же время премьер-министр продолжает утверждать, что все в порядке", - сказала Каллас.

Решение реформистов вызвано скандалом вокруг главы департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера (Elmar Vaher), когда министр финансов Мартин Хельме (Martin Helme), замещавший на минувшей неделе своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме (Maht Helme), попытался отправить в отставку Вахера.

Он обвинил главу полиции и погранохраны в том, что тот сообщил сотрудникам ведомства о возможных увольнениях личного состава в связи с ожидаемыми сокращениями государственного бюджета, хотя оснований для такого заявления не было.

В то же время решения о сокращении руководителей такого ранга принимает правительство, а не министр.

Глава правительства после встречи в пятницу с руководителями МВД и Минфина заявил, что ситуация в правительстве нормализовалась, что принятое министром финансов решение "недопустимо" и что дисциплинарное расследование в отношении Вахера отменяется.