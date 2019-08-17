Парламентская оппозиция Эстонии намерена выразить недоверие премьеру Ратасу из-за скандала вокруг попытки увольнения главы полиции

Правление крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии Реформ на заседании в субботу приняло решение инициировать созыв внеочередного заседания парламента, на котором собираются выразить недоверие премьер-министру страны Юри Ратасу (Juri Ratas).
Как заявила СМИ лидер реформистов Кая Каллас (Kaja Kallas), "премьер-министр несет ответственность за то, что в Эстонии нет действующего правительства".
"Его члены не соблюдают закон и, по сути дела, плюют на правовое государство. В то же время премьер-министр продолжает утверждать, что все в порядке", - сказала Каллас.
Решение реформистов вызвано скандалом вокруг главы департамента полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера (Elmar Vaher), когда министр финансов Мартин Хельме (Martin Helme), замещавший на минувшей неделе своего отца, министра внутренних дел Марта Хельме (Maht Helme), попытался отправить в отставку Вахера.
Он обвинил главу полиции и погранохраны в том, что тот сообщил сотрудникам ведомства о возможных увольнениях личного состава в связи с ожидаемыми сокращениями государственного бюджета, хотя оснований для такого заявления не было.
В то же время решения о сокращении руководителей такого ранга принимает правительство, а не министр.
Глава правительства после встречи в пятницу с руководителями МВД и Минфина заявил, что ситуация в правительстве нормализовалась, что принятое министром финансов решение "недопустимо" и что дисциплинарное расследование в отношении Вахера отменяется.
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр
Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте
Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа