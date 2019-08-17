Иран никогда не сдастся из-за давления извне - Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу приветствовал "дух сопротивления иранского народа", который не позволяет Соединенным Штатам "поставить Иран на колени", передает агентство "Мехр".

"Культура самопожертвования (иранцев - ИФ) помогла сохранить страну, несмотря на вызовы и давление (других стран)", - заявил он, выступая в субботу в Тегеране перед ветеранами.

По его словам, пример силы духа иранского народа - это неудачная попытка Соединенных Штатов "поставить Иран на колени".

Он заявил, что нынешняя "независимость и гордость Ирана - это признательность мученикам и ветеранам войны". Зариф подчеркнул, что Иран на протяжении своей истории показывал, что не поддается и не сдается из-за давления, оказываемого на него другими государствами.

Ранее сообщалось, что суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, об освобождении которого ранее заявили судебные власти Гибралтара. В постановлении суда отмечается, что танкер Grace 1 и вся нефть на его борту подлежат конфискации.

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема "незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией".

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Также в августе США ввели санкции против самого Зарифа. Санкции предполагают блокировку всех активов иранского министра в США при их наличии. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против тех лиц, которые совершат некоторые транзакции с Зарифом. До этого США добавили в санкционный список верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.