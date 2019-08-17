Иран никогда не сдастся из-за давления извне - Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу приветствовал "дух сопротивления иранского народа", который не позволяет Соединенным Штатам "поставить Иран на колени", передает агентство "Мехр".
"Культура самопожертвования (иранцев - ИФ) помогла сохранить страну, несмотря на вызовы и давление (других стран)", - заявил он, выступая в субботу в Тегеране перед ветеранами.
По его словам, пример силы духа иранского народа - это неудачная попытка Соединенных Штатов "поставить Иран на колени".
Он заявил, что нынешняя "независимость и гордость Ирана - это признательность мученикам и ветеранам войны". Зариф подчеркнул, что Иран на протяжении своей истории показывал, что не поддается и не сдается из-за давления, оказываемого на него другими государствами.
Ранее сообщалось, что суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, об освобождении которого ранее заявили судебные власти Гибралтара. В постановлении суда отмечается, что танкер Grace 1 и вся нефть на его борту подлежат конфискации.
Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема "незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией".
Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.
Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
Также в августе США ввели санкции против самого Зарифа. Санкции предполагают блокировку всех активов иранского министра в США при их наличии. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против тех лиц, которые совершат некоторые транзакции с Зарифом. До этого США добавили в санкционный список верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр
Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте
Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа