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Дальнее зарубежье 17.08.2019 18:58

Евросоюз встревожен риском насилия и нестабильности в Гонконге

В процессе осуществления гражданами Гонконга своего права на собрания в последнее время наблюдается увеличение неприемлемых инцидентов с риском дальнейшего насилия и нестабильности, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Крайне важно обеспечить сдержанность, отказаться от насилия и принять срочные меры для деэскалации ситуации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в субботу в Брюсселе.

В коммюнике содержится напоминание о тесных отношениях ЕС с Гонконгом в рамках принципа "одна страна, две системы" и о твердой заинтересованности Евросоюза в дальнейшей стабильности и процветании специального административного района КНР.

В Брюсселе указывают на то, что "основные свободы, в том числе право на мирные собрания, и высокая степень автономии Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" закреплены в Основном законе и в международных соглашениях и должны оставаться в силе".

"Важное значение имеет вовлечение всех ключевых заинтересованных сторон в процесс широкого и инклюзивного диалога", - подчеркнула Могерини.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ГОНКОНГ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]