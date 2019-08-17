Евросоюз встревожен риском насилия и нестабильности в Гонконге

В процессе осуществления гражданами Гонконга своего права на собрания в последнее время наблюдается увеличение неприемлемых инцидентов с риском дальнейшего насилия и нестабильности, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Крайне важно обеспечить сдержанность, отказаться от насилия и принять срочные меры для деэскалации ситуации", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в субботу в Брюсселе.
В коммюнике содержится напоминание о тесных отношениях ЕС с Гонконгом в рамках принципа "одна страна, две системы" и о твердой заинтересованности Евросоюза в дальнейшей стабильности и процветании специального административного района КНР.
В Брюсселе указывают на то, что "основные свободы, в том числе право на мирные собрания, и высокая степень автономии Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" закреплены в Основном законе и в международных соглашениях и должны оставаться в силе".
"Важное значение имеет вовлечение всех ключевых заинтересованных сторон в процесс широкого и инклюзивного диалога", - подчеркнула Могерини.
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