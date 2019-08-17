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Дальнее зарубежье 17.08.2019 19:22

Военный совет Судана и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал "Аль-Арабийя".

Этот документ определяет главные принципы трехлетнего переходного периода до проведения выборов в стране. Церемония подписания состоялась в Хартуме.

До этого момента представители военных и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" подписали политическую и конституционную декларации.

Ранее на этой неделе представители основных гражданских протестных организаций Судана - "Сил за свободу и перемены" и "Суданского революционного фронта" - провели встречу в Каире, на которой согласовали позиции перед подписанием финального соглашения.

В соглашении также закреплены договоренности о формировании Суверенного совета - органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.

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Тэги: СУДАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]