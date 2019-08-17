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Дальнее зарубежье 17.08.2019 19:54

Атака на нефтяное месторождение и НПЗ Saudi Aramco не нарушила работу компании

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль- Фалих заявил, что атака беспилотников на нефтяное месторождение и НПЗ Saudi Aramco не нарушила работу компании, жертв и пострадавших нет, передает "Аль-Арабийя".

"Одно из наших подразделений на месторождении Шайба подверглось атаке БПЛА, произошел пожар, который удалось взять под контроль. Он нанес ограниченный урон, жертв и пострадавших нет", - цитирует канал Аль-Фалиха, который также является председателем совета директоров Saudi Aramco.

В Саудовской Аравии осуждают эту атаку и называют ее терактом, отметил он.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы совершили серию двух атак беспилотниками на месторождение и НПЗ компании.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, АТАКА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]