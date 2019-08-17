Атака на нефтяное месторождение и НПЗ Saudi Aramco не нарушила работу компании

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль- Фалих заявил, что атака беспилотников на нефтяное месторождение и НПЗ Saudi Aramco не нарушила работу компании, жертв и пострадавших нет, передает "Аль-Арабийя".

"Одно из наших подразделений на месторождении Шайба подверглось атаке БПЛА, произошел пожар, который удалось взять под контроль. Он нанес ограниченный урон, жертв и пострадавших нет", - цитирует канал Аль-Фалиха, который также является председателем совета директоров Saudi Aramco.

В Саудовской Аравии осуждают эту атаку и называют ее терактом, отметил он.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы совершили серию двух атак беспилотниками на месторождение и НПЗ компании.