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Дальнее зарубежье 17.08.2019 20:25

Иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар в течение суток или двух - экспедитор

Иранский танкер Grace 1 готовится покинуть Гибралтар в течение ближайших суток или двух, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя гибралтарской компании-экспедитора.

По словам Ричарда де ла Розы, управляющего директора экспедитора Astralship, в настоящее время осуществляется подготовка логистики. В состав нового экипажа танкера войдут украинцы и граждане Индии.

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В ночь на субботу стало известно, что суд в США выдал ордер на арест танкера.

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Тэги: ИРАН, ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]