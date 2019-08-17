Иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар в течение суток или двух - экспедитор

Иранский танкер Grace 1 готовится покинуть Гибралтар в течение ближайших суток или двух, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя гибралтарской компании-экспедитора.
По словам Ричарда де ла Розы, управляющего директора экспедитора Astralship, в настоящее время осуществляется подготовка логистики. В состав нового экипажа танкера войдут украинцы и граждане Индии.
Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.
Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
В ночь на субботу стало известно, что суд в США выдал ордер на арест танкера.
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр
Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте
Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа