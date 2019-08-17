Иранский танкер Grace 1 покинет Гибралтар в течение суток или двух - экспедитор

Иранский танкер Grace 1 готовится покинуть Гибралтар в течение ближайших суток или двух, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя гибралтарской компании-экспедитора.

По словам Ричарда де ла Розы, управляющего директора экспедитора Astralship, в настоящее время осуществляется подготовка логистики. В состав нового экипажа танкера войдут украинцы и граждане Индии.

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В ночь на субботу стало известно, что суд в США выдал ордер на арест танкера.