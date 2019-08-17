Одиночные пикеты оппозиции в центре Москвы проходят в спокойной обстановке

Серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и лиц, задержанных на недавних несанкционированных акциях оппозиции, проходит в Москве в субботу.

Одиночные пикеты продолжаются уже более двух часов в трех местах в центре города - у памятника Владимиру Шухова на Владимирском бульваре, у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежды Крупской на площади Сретенских ворот.

Также несколько пикетчиков вышли на Старый Арбат, по которому они затем прошли группой, выкрикивая лозунги, полиция им не препятствовала.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", в общей сложности на пикеты у памятников вышли несколько десятков человек, которые поочередно сменяют друг друга. Среди пикетчиков были, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар, политолог Леонид Гозман, незарегистрированный кандидат в столичную думу Александр Соловьев, а также зарегистрированный решением суда кандидат в Мосгордуму от "Яблока" Сергей Митрохин.

На пикет вышел и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который предложил создать общественные комиссии по контролю за деятельностью правоохранительных органов в каждом регионе страны.

Также к памятникам приходил член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Участия в пикете он не принимал.

Призывы на плакатах пикетирующих в основном касаются требования соблюдать Конституцию РФ, а также освободить задержанных на недавних протестных акциях по обвинению в организации массовых беспорядков.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.

Одиночное пикетирование, не требующее санкции столичных властей, проходит спокойно. Правоохранителями усилили меры безопасности на Бульварном кольце, но никаких инцидентов не отмечено.

Сотрудники полиции периодически подходят к пикетчикам и просят отойти их на разрешенное законом расстояние в 50 метров, предупреждая, что в противном случае они будут привлечены к ответственности. Полицейские ведут себя корректно и вежливо, передают корреспонденты агентства.

Развернутые у памятников палатки с мороженым и безалкогольными напитками, несмотря на прохладную погоду, пользуются большим спросом как у пикетчиков, так и полицейских.