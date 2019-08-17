Только треть британцев поддерживает выход из ЕС без соглашения 31 октября - опрос

Порядка 34% подданных Великобритании поддерживают перспективу выхода из ЕС без заключенного с Брюсселем соглашения, запланированного на 31 октября 2019 года, пишет газета Independent со ссылкой на опрос компании BMG Research.
При этом почти половина опрошенных - 49% - считают, что если премьер-министру страны Борису Джонсону не удастся заключить с Брюсселем новое соглашение, то ему лучше отложить Brexit или же организовать новый референдум.
Кроме того, только одна пятая всех респондентов полагает, что Джонсону удастся добиться от Брюсселя подписания нового соглашения, остальные же настроены в том, что касается этого вопроса, пессимистично.
Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр
Президент Алиев надеется на дальнейшее расширение азербайджано-афганских отношений
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
10 человек пострадали при взрыве фейерверка на французском курорте
Северокорейская делегация отменила поездку в Японию на семинар по Олимпиаде-2020 - СМИ
В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары - посольство Грузии
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа