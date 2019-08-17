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Регион 17.08.2019 21:49

В Стамбуле при наводнении погиб человек, затопило Большой базар

Мощные ливни в Стамбуле привели к сильному наводнению, один человек погиб, передает агентство Associated Press и турецкое ТВ.

Тело погибшего мужчины обнаружили в затопленном подземном переходе города.

Из-за сильного затопления улиц в городе нарушено движение дорожного транспорта, приостановлено железнодорожное движение, а также служба перевозок на пароме через Босфор.

Сильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула, на многих улицах повалены деревья.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, НЕПОГОДА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]