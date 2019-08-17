Грузия пытается минимизировать ущерб от сокращения турпотока из России

Правительство Грузии делает все, чтобы минимизировать ущерб, наносимый экономике страны в результате прекращения авиасообщения с Россией и сокращения туристического потока из РФ, заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава.
"Мы делаем все, чтобы нейтрализовать этот фактор", - сказала Н.Турнава журналистам в субботу, комментируя подтвержденный накануне международным рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенный рейтинг Грузии на уровне "BB" с прогнозом "стабильный", в котором среди основных вызовов, стоящих перед страной, называется приостановка Россией с 8 июля авиасообщения с Грузией, что ограничивает рост доходов от туризма.
Министр отметила, что из-за этого фактора Fitch снизило свой прогноз экономического роста Грузии в 2019 году с 4,6% ВВП до 4,3% ВВП.
"Но правительство Грузии сделает все, чтобы этот год завершить с высоким показателем", - заявила Турнава.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
В результате в июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из РФ впервые снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года - до 159,1 тыс. человек, из-за чего было потеряно до $60 млн.
Тем не менее, число российских туристов составило 14,5% всех визитеров, посетивших Грузию во втором летнем месяце (1 млн 99,5 тыс. человек).
Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.
Всего в январе-июле 2019 года Грузию посетили 4 млн 961,9 тыс. человек, что на 10,3% больше по сравнению с январем-июлем 2018 года. При этом число побывавших в республике граждан РФ за семь месяцев составило 850,7 тыс. человек, что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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