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СНГ 17.08.2019 22:54

Офис президента Украины опроверг принуждение бюджетников к участию в мероприятиях по случаю Дня Независимости

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа является добровольным, заявляют в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - говорится в разъяснении ОП об участии в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.

В Офисе президента пояснили, что соответствующее распоряжение ОП по формированию делегаций в регионах направлено на оказание помощи тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - отметили в ОП.

В Офисе президента напомнили, что в 2019 году будет положено начало новой традиции празднования Дня Независимости. "В праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и творят ее будущее", - указали в ОП.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, БЮДЖЕТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]