Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в субботу, что ее председатель Жан-Клод Юнкер был вынужден срочно вернуться из отпуска в Австрии в Люксембург для холецистэктомии.

"Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

В нем объясняется, что Юнкер был доставлен в Люксембург "для срочного удаления желчного пузыря".