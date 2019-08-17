Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2019 23:50

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в субботу, что ее председатель Жан-Клод Юнкер был вынужден срочно вернуться из отпуска в Австрии в Люксембург для холецистэктомии.

"Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

В нем объясняется, что Юнкер был доставлен в Люксембург "для срочного удаления желчного пузыря".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Кандидат на пост главы Еврокомиссии подтвердила готовность продлить переговоры по Brexit Член еврокомиссии Шефчович намерен побороться за место председателя Еврокомиссии В Еврокомиссии не комментируют кандидатуры на пост ее будущего председателя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]