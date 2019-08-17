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Оборона 17.08.2019 22:07

Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Москве, принял участие в церемонии закрытия "Международных армейских игр-2019", сообщает пресс-служба минобороны.

"Министр наблюдал за финальным этапом соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино и принял участие в награждении победителей", - говорится в сообщении.

Гасанов также посетил совместно со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу "Дом дружбы", организованный на полигоне. Здесь министры ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быт Азербайджана.

Торжественная церемония закрытия игр завершилась праздничным концертом.

А. Мамедов

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Тэги: МИНИСТР, ЦЕРЕМОНИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]