Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Москве, принял участие в церемонии закрытия "Международных армейских игр-2019", сообщает пресс-служба минобороны.
"Министр наблюдал за финальным этапом соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино и принял участие в награждении победителей", - говорится в сообщении.
Гасанов также посетил совместно со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу "Дом дружбы", организованный на полигоне. Здесь министры ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быт Азербайджана.
Торжественная церемония закрытия игр завершилась праздничным концертом.
А. Мамедов
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