Минобороны Грузии анонсировало скорое подписание соглашения с США о военном сотрудничестве

Грузия и США в ближайшие дни подпишут соглашение о сотрудничестве в военной сфере на три года, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория.
"Уже через несколько дней у нас будет возможность подписать с нашим главным стратегическим партнером, с США соглашение о трехлетнем сотрудничестве", - заявил министр в субботу после встречи с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли.
Заявление министра распространила пресс-служба Минобороны Грузии.
По заявлению Изория, сотрудничество с США направлено на "усиление оборонных возможностей Грузии, повышение военной и боевой готовности и содействие тем процессам, которые должны ускорить интеграцию Грузии в НАТО".
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