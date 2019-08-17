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Регион 17.08.2019 23:09

Минобороны Грузии анонсировало скорое подписание соглашения с США о военном сотрудничестве

Грузия и США в ближайшие дни подпишут соглашение о сотрудничестве в военной сфере на три года, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория.

"Уже через несколько дней у нас будет возможность подписать с нашим главным стратегическим партнером, с США соглашение о трехлетнем сотрудничестве", - заявил министр в субботу после встречи с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли.

Заявление министра распространила пресс-служба Минобороны Грузии.

По заявлению Изория, сотрудничество с США направлено на "усиление оборонных возможностей Грузии, повышение военной и боевой готовности и содействие тем процессам, которые должны ускорить интеграцию Грузии в НАТО".

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, СОГЛАШЕНИЕ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]