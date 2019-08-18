В Берлине надеются на демократическое будущее Судана после подписания соглашения между военными и оппозицией

Глава МИД Германии Хайко Маас считает переход Судана к гражданскому управлению дорогой к новому политическому будущему страны.

"Мы радуемся вместе с Суданом подписанию соглашения о создании гражданского переходного правительства, которое прокладывает путь к новому политическому будущему страны", - приводятся слова Мааса в сообщении германского МИД.

Маас отметил, что на успех переговоров также повлиял вклад международных партнеров. В особенности глава МИД Германии отметил роль представителей Африканского союза и Эфиопии.

В Берлине подчеркнули, что "власть должна быть полностью передана гражданскому переходному правительству". Оно, в свою очередь, должно "обеспечить проведение всеобщих и демократических выборов после окончания переходного периода".

Маас выразил надежду, что день подписания соглашения между военными и оппозицией Судана станет "поворотным моментом в истории страны и началом на пути к стабильной и мирной демократии".

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем делать все возможное для поддержки Судана", - подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что военный совет Судана и оппозиционная коалиция подписали соглашение о переходной гражданской власти в стране.