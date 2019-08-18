В Берлине надеются на демократическое будущее Судана после подписания соглашения между военными и оппозицией

Глава МИД Германии Хайко Маас считает переход Судана к гражданскому управлению дорогой к новому политическому будущему страны.
"Мы радуемся вместе с Суданом подписанию соглашения о создании гражданского переходного правительства, которое прокладывает путь к новому политическому будущему страны", - приводятся слова Мааса в сообщении германского МИД.
Маас отметил, что на успех переговоров также повлиял вклад международных партнеров. В особенности глава МИД Германии отметил роль представителей Африканского союза и Эфиопии.
В Берлине подчеркнули, что "власть должна быть полностью передана гражданскому переходному правительству". Оно, в свою очередь, должно "обеспечить проведение всеобщих и демократических выборов после окончания переходного периода".
Маас выразил надежду, что день подписания соглашения между военными и оппозицией Судана станет "поворотным моментом в истории страны и началом на пути к стабильной и мирной демократии".
"Вместе с нашими международными партнерами мы будем делать все возможное для поддержки Судана", - подчеркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что военный совет Судана и оппозиционная коалиция подписали соглашение о переходной гражданской власти в стране.
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