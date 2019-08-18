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Дальнее зарубежье 18.08.2019 09:02

В Берлине надеются на демократическое будущее Судана после подписания соглашения между военными и оппозицией

Глава МИД Германии Хайко Маас считает переход Судана к гражданскому управлению дорогой к новому политическому будущему страны.

"Мы радуемся вместе с Суданом подписанию соглашения о создании гражданского переходного правительства, которое прокладывает путь к новому политическому будущему страны", - приводятся слова Мааса в сообщении германского МИД.

Маас отметил, что на успех переговоров также повлиял вклад международных партнеров. В особенности глава МИД Германии отметил роль представителей Африканского союза и Эфиопии.

В Берлине подчеркнули, что "власть должна быть полностью передана гражданскому переходному правительству". Оно, в свою очередь, должно "обеспечить проведение всеобщих и демократических выборов после окончания переходного периода".

Маас выразил надежду, что день подписания соглашения между военными и оппозицией Судана станет "поворотным моментом в истории страны и началом на пути к стабильной и мирной демократии".

"Вместе с нашими международными партнерами мы будем делать все возможное для поддержки Судана", - подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что военный совет Судана и оппозиционная коалиция подписали соглашение о переходной гражданской власти в стране.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, СУДАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]