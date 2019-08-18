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18.08.2019 10:37

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 63 человек, более 180 ранены - СМИ

До 63-х человек увеличилось количество жертв в результате взрыва в афганской столице Кабуле, сообщает МВД страны.

По данным полиции Афганистана, которые приводит телеканал Tolo News, в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 пострадали.

Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.

Полиция подтвердила, что произошел подрыв смертника.

По данным начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадьбы в отеле "Дубай Сити Холл" на западе афганской столицы, в результате чего погибли 63 и ранены 182 человека. Отмечается, что на свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. человек.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за это нападение. Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" осудили этот теракт.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на свадьбе в западной части Кабула, в районе 22:40 по местному времени в субботу, погибли не менее 40 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]