Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 63 человек, более 180 ранены - СМИ

До 63-х человек увеличилось количество жертв в результате взрыва в афганской столице Кабуле, сообщает МВД страны.
По данным полиции Афганистана, которые приводит телеканал Tolo News, в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 пострадали.
Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Полиция подтвердила, что произошел подрыв смертника.
По данным начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадьбы в отеле "Дубай Сити Холл" на западе афганской столицы, в результате чего погибли 63 и ранены 182 человека. Отмечается, что на свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. человек.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за это нападение. Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" осудили этот теракт.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на свадьбе в западной части Кабула, в районе 22:40 по местному времени в субботу, погибли не менее 40 человек.
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