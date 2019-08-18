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СНГ 18.08.2019 11:07

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в воскресенье в 05:07 по местному времени (02:07 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 12,8 располагался на глубине 5 км в 245 км на северо-восток от Алматы.

Координаты эпицентра: 44.07 градуса северной широты и 79.71 градуса восточной долготы.

По информации сейсмологов, в городе Жаркент ощущались толчки интенсивностью 4-5 баллов, в Талдыкоргане (адмцентр региона) и поселке Саты - 2-3 балла.

В свою очередь официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахмет сообщил журналистам, что по состоянию на 07:00 (04:00 мск) сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В департаментах по ЧС Алматинской области и городе Жаркент созданы оперативные штабы, открыт телефон "горячей линии", отметил Нурахмет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]