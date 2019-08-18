Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в воскресенье в 05:07 по местному времени (02:07 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 12,8 располагался на глубине 5 км в 245 км на северо-восток от Алматы.
Координаты эпицентра: 44.07 градуса северной широты и 79.71 градуса восточной долготы.
По информации сейсмологов, в городе Жаркент ощущались толчки интенсивностью 4-5 баллов, в Талдыкоргане (адмцентр региона) и поселке Саты - 2-3 балла.
В свою очередь официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахмет сообщил журналистам, что по состоянию на 07:00 (04:00 мск) сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В департаментах по ЧС Алматинской области и городе Жаркент созданы оперативные штабы, открыт телефон "горячей линии", отметил Нурахмет.
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