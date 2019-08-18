Гражданин Израиля, задержанный на Украине при попытке избежать экстрадиции, выслан из киевского аэропорта Борисполь

В ночь с субботы на воскресенье израильского гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали из международного аэропорта Борисполь, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала та на своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром.
Как сообщалось, в субботу, 17 августа, сотрудники Служба безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины.
В марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать его.
Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.
По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.
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