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Дальнее зарубежье 18.08.2019 13:09

Два человека стали жертвами падения легкомоторного самолета на жилой дом в США - СМИ

В результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в сельском городке Юнион Вейл американского штата Нью-Йорк погибли житель дома и находившийся на борту самолета человек, еще трое ранены, один пропал без вести, говорится в сообщении ABC News.

"Самолет разбился в штате Нью-Йорк в субботу, погибли житель дома и одно лицо на борту, возникло обширное возгорание", - сообщает СМИ со ссылкой на полицию штата.

Официальный представитель полиции Стивен Нивел заявил, что на борту было три человека - один погиб, двое пострадали. Среди трех человек в доме, один погиб, один пострадал. В отношении последнего ведутся поиски.

Отмечается, что Национальное управление транспортной безопасностью США установит причины падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 в Юнион Вейл.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]