Два человека стали жертвами падения легкомоторного самолета на жилой дом в США - СМИ

В результате падения легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в сельском городке Юнион Вейл американского штата Нью-Йорк погибли житель дома и находившийся на борту самолета человек, еще трое ранены, один пропал без вести, говорится в сообщении ABC News.

"Самолет разбился в штате Нью-Йорк в субботу, погибли житель дома и одно лицо на борту, возникло обширное возгорание", - сообщает СМИ со ссылкой на полицию штата.

Официальный представитель полиции Стивен Нивел заявил, что на борту было три человека - один погиб, двое пострадали. Среди трех человек в доме, один погиб, один пострадал. В отношении последнего ведутся поиски.

Отмечается, что Национальное управление транспортной безопасностью США установит причины падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 в Юнион Вейл.