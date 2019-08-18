Один человек погиб при пожаре на северо-западе Азербайджана

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в Шамкирском районе (северо-запад Азербайджана), сообщают азербайджанские СМИ.
Согласно сообщению, пожар произошел в частном доме в деревне Сарытепе.
"В результате пожара погиб двухлетний Мамедов Ниджат Эльмар оглу. Его матьМасимова Матанат Ильгар гызы(1995 года рождения) и бабушкаСалтанат Аллахверди гызы(1964 года рождения) получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шамкирского района. Ввидутяжелого состояния, обеих женщин планируется отправить в одну из больниц городаБаку", - говорится в сообщении.
В то же время, как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения, пострадавшие в настоящее время перевозятся в 5-ю больницу города Баку.
"Состояние пострадавших было оценено как критическое. Салтанат Аллахверди гызы поступила с ожогами 50% тела, а Матанат Масимова – с ожогами 70% тела. Для оказания больным квалифицированной медицинской помощи они в настоящее время перевозятся на специально оборудованной машине скорой помощи в Баку, в 5-ю больницу. Лечение пострадавших взято под контроль министерства", - отметили в минздраве.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Согласно предварительным данным пожар возник в результате поджога.
А. Мамедов
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 63 человек, более 180 ранены - СМИ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Закир Гасанов принял участие в церемонии закрытия Международных армейских игр
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель
Нафтогаз в сентябре оставит цену на газ для промпотребителей на уровне августа
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Афганистане более 10 человек погибли в автомобиле, наехавшем на мину
Два человека стали жертвами падения легкомоторного самолета на жилой дом в США - СМИ
Гражданин Израиля, задержанный на Украине при попытке избежать экстрадиции, выслан из киевского аэропорта Борисполь
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
“Hellmann Worlwide Logistics ” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Банк Республика запускает выгодную кредитную кампанию для студентов и школьников!
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа