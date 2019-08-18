Один человек погиб при пожаре на северо-западе Азербайджана

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в Шамкирском районе (северо-запад Азербайджана), сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно сообщению, пожар произошел в частном доме в деревне Сарытепе.

"В результате пожара погиб двухлетний Мамедов Ниджат Эльмар оглу. Его матьМасимова Матанат Ильгар гызы(1995 года рождения) и бабушкаСалтанат Аллахверди гызы(1964 года рождения) получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шамкирского района. Ввидутяжелого состояния, обеих женщин планируется отправить в одну из больниц городаБаку", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения, пострадавшие в настоящее время перевозятся в 5-ю больницу города Баку.

"Состояние пострадавших было оценено как критическое. Салтанат Аллахверди гызы поступила с ожогами 50% тела, а Матанат Масимова – с ожогами 70% тела. Для оказания больным квалифицированной медицинской помощи они в настоящее время перевозятся на специально оборудованной машине скорой помощи в Баку, в 5-ю больницу. Лечение пострадавших взято под контроль министерства", - отметили в минздраве.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Согласно предварительным данным пожар возник в результате поджога.

А. Мамедов