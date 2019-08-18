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Происшествия 18.08.2019 10:43

Один человек погиб при пожаре на северо-западе Азербайджана

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в Шамкирском районе (северо-запад Азербайджана), сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно сообщению, пожар произошел в частном доме в деревне Сарытепе.

"В результате пожара погиб двухлетний Мамедов Ниджат Эльмар оглу. Его матьМасимова Матанат Ильгар гызы(1995 года рождения) и бабушкаСалтанат Аллахверди гызы(1964 года рождения) получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шамкирского района. Ввидутяжелого состояния, обеих женщин планируется отправить в одну из больниц городаБаку", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения, пострадавшие в настоящее время перевозятся в 5-ю больницу города Баку.

"Состояние пострадавших было оценено как критическое. Салтанат Аллахверди гызы поступила с ожогами 50% тела, а Матанат Масимова – с ожогами 70% тела. Для оказания больным квалифицированной медицинской помощи они в настоящее время перевозятся на специально оборудованной машине скорой помощи в Баку, в 5-ю больницу. Лечение пострадавших взято под контроль министерства", - отметили в минздраве.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Согласно предварительным данным пожар возник в результате поджога.

А. Мамедов

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Тэги: ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]