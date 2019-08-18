США ещё до выхода из ДРСМД заложили средства на разработку новых ракет - Шойгу

США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и меньшей дальности ещё до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Фактически за восемь месяцев, почти за год, до принятия этого решения (о выходе из ДРСМД - ИФ) в бюджете (США) появились средства на разработку таких ракет. Утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в воскресенье.
Он подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности.
"Мы никогда не отказывались от диалога, более того - мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий", - сказал Шойгу.
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