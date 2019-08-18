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Регион 18.08.2019 14:03

США ещё до выхода из ДРСМД заложили средства на разработку новых ракет - Шойгу

США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и меньшей дальности ещё до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Фактически за восемь месяцев, почти за год, до принятия этого решения (о выходе из ДРСМД - ИФ) в бюджете (США) появились средства на разработку таких ракет. Утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в воскресенье.

Он подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности.

"Мы никогда не отказывались от диалога, более того - мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий", - сказал Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДРСМД, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]