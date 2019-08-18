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Дальнее зарубежье 18.08.2019 13:45

В Афганистане более 10 человек погибли в автомобиле, наехавшем на мину

Не менее 11 человек, в том числе женщины и дети, стали жертвами взрыва придорожной мины на северо-западе Афганистана, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на местные власти провинции.

"В результате подрыва на придорожной мине в провинции Балх, на северо-западе Афганистана, погибли 11 человек, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении Ariana News.

Трагедия произошла в воскресенье утром, когда автомашина с пассажирами, проезжая по территории уезда Давлатабад, подорвалась на придорожной мине, сообщает издание со ссылкой на главу администрации уезда Мухаммеда Юсефа.

Автомобиль направлялся в город Мазари-Шариф, административный центр провинции Балх. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп еще не взяла на себя ответственность за инцидент.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИНА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]