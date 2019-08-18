В Афганистане более 10 человек погибли в автомобиле, наехавшем на мину

Не менее 11 человек, в том числе женщины и дети, стали жертвами взрыва придорожной мины на северо-западе Афганистана, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на местные власти провинции.

"В результате подрыва на придорожной мине в провинции Балх, на северо-западе Афганистана, погибли 11 человек, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении Ariana News.

Трагедия произошла в воскресенье утром, когда автомашина с пассажирами, проезжая по территории уезда Давлатабад, подорвалась на придорожной мине, сообщает издание со ссылкой на главу администрации уезда Мухаммеда Юсефа.

Автомобиль направлялся в город Мазари-Шариф, административный центр провинции Балх. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп еще не взяла на себя ответственность за инцидент.