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Регион 18.08.2019 15:17

Шойгу заявил, что Россия не будет размещать новые ракеты, если этого не сделают США

Россия не будет принимать ответные меры, пока США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не начнут размещать новые ракеты в Европе и Азии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы по-прежнему придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем. И у нас не появятся. Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы следуем строго решению нашего президента, нашего Верховного главнокомандующего и будем продолжать следовать. То есть, мы по-прежнему оставляем дверь открытой", - сказал Шойгу.

ДРСМД - договор о ракетах средней и меньшей дальности. ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США 2 августа официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении этого договора. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что 2 августа выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля Шойгу заявлял, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Угрозы, возникающие в связи с выходом США из ДРСМД, до завершения разработки новых ракет в РФ будут надежно парироваться существующими вооружениями, заявил 5 августа президент РФ Владимир Путин.

Среди таких систем Путин назвал ракеты стратегические крылатые авиационное ракеты Х-101, крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и перспективные комплексы, включая морскую гиперзвуковую ракету "Циркон".

20 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон". Президент РФ тогда заявил, что "Циркон" будет способен поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

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Тэги: РОССИЯ, США, РАКЕТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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