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Дальнее зарубежье 18.08.2019 14:49

Байден уверен, что сможет сотрудничать с республиканцами в случае избрания президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден заверил, что сможет наладить сотрудничество с республиканцами в случае избрания на пост главы государства, пишет в воскресенье издание The Hill.

"Есть очень много хороших республиканцев (в конгрессе - ИФ). У меня могут быть неприятности с демократами из-за того, что я говорю такие вещи, но суть в том, что каждый раз, когда у нашей администрации были проблемы, решать их в конгресс отправляли именно меня. Потому что я уважаю "другую" команду", - сказал демократ Байден на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Он считает, что многие конгрессмены-республиканцы в настоящее время в какой-то степени против собственной воли вынуждены поддерживать инициативы своего однопартийца Дональда Трампа.

Байден был вице-президентом США в течение обоих сроков президентства Барака Обамы. Не имея демократического большинства в конгрессе, администрации Обамы приходилось искать компромиссы по некоторым ключевым вопросам с конгрессменами-республиканцами.

Опросы показывают, что Байден пока является фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократической партии.

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Тэги: США, БАЙДЕН, РЕНСПУБЛИКАНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]