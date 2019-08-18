Байден уверен, что сможет сотрудничать с республиканцами в случае избрания президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден заверил, что сможет наладить сотрудничество с республиканцами в случае избрания на пост главы государства, пишет в воскресенье издание The Hill.

"Есть очень много хороших республиканцев (в конгрессе - ИФ). У меня могут быть неприятности с демократами из-за того, что я говорю такие вещи, но суть в том, что каждый раз, когда у нашей администрации были проблемы, решать их в конгресс отправляли именно меня. Потому что я уважаю "другую" команду", - сказал демократ Байден на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Он считает, что многие конгрессмены-республиканцы в настоящее время в какой-то степени против собственной воли вынуждены поддерживать инициативы своего однопартийца Дональда Трампа.

Байден был вице-президентом США в течение обоих сроков президентства Барака Обамы. Не имея демократического большинства в конгрессе, администрации Обамы приходилось искать компромиссы по некоторым ключевым вопросам с конгрессменами-республиканцами.

Опросы показывают, что Байден пока является фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократической партии.